شاهد.. سيارات رؤساء أقوى 5 دول في العالم

تعتبر السيارات الرئاسية هى احدى اهم النقاط بالنسبة ، حيث تمثل الشعار الاول لها وهى تعتبر السيارة الرسمية للدولة ، ولكن نظرا لكونها سيارة اهم شخص داخل حدود هذه الدولة ، لابد وان تكون بمواصفات خاصة وحماية دفاعية عالية .





وخلال السطور التالية نتعرف سويا على سيارات رؤساء اقوى 5 دول في العالم ، وهى كالتالى .





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1- سيارة الرئيس الامريكى





تعتبر سيارة الرئيس الامريكى من اقوى السيارات الرئاسية حول العالم ، حيث يطلق عليها اسم ذا بيست او الوحش بالعربية ، وتم استخدامها للمرة الاولى من قبل الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته وسيرثها الرئيس الامريكى الجديد جو بايدن ، عام 2018 لتحل محل "كاديلاك ون" التي استخدمها الرئيس الأسبق باراك أوباما، وتم تقديمها له في العشرين من يناير 2009.





وتم تصنيع السيارة من قبل شركة جنرال موتورز ، وتم تزويدها بكافة وسائل الامان الدفاعية ، مثل نوافذ مضادة للرصاص وأبواب مدرعة وإطارات غير قابلة للثقب وهاتف متصل بالقمار الصناعية ، وتزن اكثر من 9 طن .





وتحتوى السيارة الوحش على نوافذ مضادة للرصاص من 5 طبقات من الزجاج والبولي كربونات، وهي مغلقة بالكامل ومضادة أيضا للهجمات الكيماوية ، وتحتوى على أسلحة رشاشة ومدافع لإطلاق قنابل الغاز وأكياس تحتوي على دم بنفس فصيلة دم الرئيس ومضخة للأكسجين للحالات الطارئة ، وصنع هيكل السيارة بالكامل من الفولاذ والألمونيوم والتيتانيوم والسيراميك، وهو معزز بصفائح فولاذية أسفل السيارة لحمايتها من الألغام والقنابل.





وتستمد السيارة قوتها من محرك V8 ويبلغ طولها الإجمالي 5.5 متر وعرضها 1.7 مترًا وتتسع مقصورتها الخلفية إلى 5 ركاب بمن فيهم الرئيس الأمريكي، ويفصل بين المقاعد الخلفية والجزء الأمامي حاجز زجاجي يمكن للرئيس فقط التحكم به.





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2- سيارة الرئيس الروسى





استخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السيارة مرسيدس اس كلاس بولمان غارد الالمانية الصنع المصفحة المضادة للرصاص ، ولكن فى حفل تنصيبه عام 2018 ، استخدم السيارة أوروس ليموزين روسية الصنع تحت مسمى كروتيج الذى يعنى الحاشية أو الموكب .





وتستمد السيارة "الموكب " قوتها من محرك هجين V12 التيربو بـ 12 سلندر يعمل بشاحن توربينى بقوة 850 حصان تم تطويره بمساعدة شركة "بورش "، و تصل سرعتها إلى 260 كيلو متر فى الساعة، وتتميز بناقل حركة أوتوماتك به 9 سرعات.

و يوجد بالسيارة كاسح للألغام، وجسم معدنى من الفولاذ مضاد للرصاصات، والصواريخ المحمولة كتفا ، وتحتوى على كبسولة مدرعة لمقاومة الطلقات النارية، وانفجارات الألغام الأرضية، وبها نظام خاص للاتصالات مبنى بالكامل على الأقمار الصناعية، ما يجعلها على اتصال تحت أى ظرف.

كما تستطيع السيارة فى حالة وقوع هجوم كيماوى، أن تغلق نوافذها وتبقى لفترة طويلة تحت الماء، مثل الغواصة، وتتمتع بناقل حركة آلى، وتحتوى على تصفيح للدروع وشاسيه محسَّن للتصدى لتفجيرات القنابل، وتمت تغطية جسم السيارة بطبقة مدرعة بسمك 15 ملليمترًا مع هيكل مقوّى يضمن عدم انزلاق جسمها تحت الضغط، ومن الداخل تحتوى على أنواع كثيرة من الأسلحة المثبتة فى الأبواب.





3- سيارة الرئيس الصينى





تعتبر سيارة هونغ تسي او العلم الاحمر هى السيارة الرسمية للرئيس شي جين بينغ ، كانت فى بداية الامر هذه السيارة الى كبار الموظفين الحكوميين ، و اعتمد مصممو السيارة في ذلك الحين على سيارة كرايسلر ليموزين لصنع الموديلات الأولى منها ، ولكن بعد ذلك تم تصنيعها للرئيس بموديل هونجتسي L5 الكلاسيكي الفخم .

يبلغ طول السيارة هونجتسي L5 الكلاسيكي قرابة 5 امتار ونصف بعرض مترين وارتفاع متر ونصف، وهى مستوحاه من سيارات هونحستي التى تم صنعها فى ستينيات القرن الماضى .





وتستمد السيارة قوتها من محرك V12 سعة 6 لتر يولد قوة 408 حصان و 550 نيوتن.م من عزم الدوران يتصل به جير أوتوماتيكي بست سرعات

ينقل القوة إلى العجلات الأربع .





وتعتبر هذه السيارة الرئيسية هى الاغلى على مستوى عالم ويصل سعرها الى 800 الف دولار بدون تجهيزات رئاسية خاصة .





4 - سيارة الرئيس الفرنسى





يعتز الرئيس الفرنسة بصناعة بلاده بشكل كبيرة لذلك اراد ان يكون حفل تنصيبه لاول مرة على رئاسة الدولة الفرنسية من خلال سيارة صنع محلى

، وبالفعل صنعت مجموعة PSA سيارة خاصة اعتمدت على تصميم سيارة 7 DS كروسباك الأفخم في أسطول سيارات DS الفرنسية بمواصفات خاصة .





وبالفعل تم تصنيع سيارة 7 DS الرئاسية الفرنسية باللون الأزرق الغامق مع فرش جلدي أسود اللون للداخلية وزينت بالشعارات الرسمية للدولة الفرنسية والعلم الفرنسي وبعض التزيينات الذهبية للإطارات وفي المقصورة الداخلية .





وتستمد سيارة الرئاسة الفرنسية من محرك بنظام هجين يجمع بين محرك بنزين ومحركين كهربائيين، لتبلغ القوة الإجمالية للسيارة 300 حصان، مع صندوق تروس (جير) أوتوماتيكي من 8 سرعات يعمل بنظام دفع رباعي للعجلات .





وجاءت السيارة الرئاسية الفرنسية بفتحت سقف لتتحول السيارة الى كبورليه تساعد على حفل التنصيب .





5 - سيارة ملكة بريطانيا





تشتهر ملكة المملكة المتحدة البريطانية إليزابيث الثانيةبحبها لسياراتها بنتلى ، والتى استلمتها للمرة الاولى فى عام 2002 باحتفالية اليوبيل الذهبى لتوليها حكم البلاد .





واستمدة السيارة الملكية البريطانية قوتها من خلال هيكل سيارة بنتلي أرنيج مع محرك V8 سعة 75.6 يولد قوة 400 حصان و 835 نيوتن.م من عزم الدوران وينطلق بالسيارة إلى سرعة قصوى تبلغ 210 كم/س .





كما تم زيادة طول السيارة بنتلى الملكية بمقدار 85 سم تقريبًا مقارنة بسيارة أرنيج العادية وا زاد عرض السيارة وارتفاعها ، وحصلت على أبواب خلفية تفتح للخلف ، و الرايات الشعارات الملكية وتغطيتها باللون الأسود والأحمر الداكن الذي يميز سيارات ملكة بريطانيا .



