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حوادث

الداخلية: ضبط 86 ألف شخص خالفوا قرار ارتداء الكمامة خلال أسبوع

السبت 09/يناير/2021 - 04:47 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الحد من انتشار فيروس (كورونا) عن ضبط (6327) قضية تموينية متنوعة وضبط (2030) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بمضبوطات بلغت (13771) أرجيلة وغلق (5456) محلا مخالفا لمواعيد الغلق وضبط (86977) شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون ، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها ، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .. وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) .

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