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رياضة

البوندسليجا.. شالكة ينهي العقدة وبريمن يتعادل مع ليفركوزن وفرايبورج يكتسح كولن

السبت 09/يناير/2021 - 07:50 م
الدوري الالماني
الدوري الالماني
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القسم الرياضي
انتهت 5 مباريات من الأسبوع الـ 15 من منافسات الدوري الألماني، أقيمت مساء اليوم السبت.

وشهدت المباريات تحقيق شالكه الفوز الأول له في البوندسليجا هذا الموسم، وجاء على حساب هوفينهام ( 4 – 0).

بينما تعادل بايرن ليفركوزن مع فيردبريمن بهدف لكل فريق، وتعادل أيضا كل من يونيون برلين وفولفسبورج بهدفين لمثلهما.

وفاز إينتراخت فرانكفورت على ماينز بهدفين دون رد، فيما حقق فرايبورج فوزا كبيرا على كولن بخماسية نظيفة.

وتختتم مباريات اليوم السبت في البوندسليجا، بمواجهة بورسيا دوتموند ولايبزيج.

جدير بالذكر أن بايرن ميونيخ خاض مواجهة الجولة الـ 15 مساء أمس الجمعة، أمام بورسيا مونشنجلادباخ، وخسر البافاري فيها بنتيجة ( 3 – 2).
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