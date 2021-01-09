إيمان العجوز: ملفات المرأة والعمال على رأس أولوياتي في مجلس النواب

قالت إيمان العجوز، عضو مجلس النواب بالتعيين ، إن نشأتها تعود لمحافظة الشرقية وتخرجت في كلية الهندسة المعمارية، لافتة إلى أن أسرتها تهتم بالشان العام.





وأضافت " العجور" ، خلال استضافتها ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة ، انها دخلت العمل النقابى وحصلت على أعلى الأصوات فى انتخابات قطاع البترول .





وأكدت أنها تهتم كثيرأ بسن وتشريع قوانين تخدم المواطن بصفة عامة ، لافتة إلى أولى الملفات التى ستكون فى مقدمة أولوياتها هى ملفات المرأة والعمال .





يذكر أن المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب أوضح مؤخرأ أنه سيتم دخول الأعضاء بنظام الفردي أولا وسيتم مغادرة القاعة ورفع الجلسة وتطهيرها ثم يتم دخول بنظام القائمة ومعهم الأعضاء المعينين عن طريق تقسيم أداء القسم على مرحلتين ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا .

ونوه بأن قاعة مجلس النواب مقسمة لـ 4 أقسام واضحة وسيتم جلوس الأعضاء فى كل قسم بترتيب أرقام عضويتهم ويجد النائب فى كل مقعد اسمه ورقم عضويته ويتم اصطحابه من إدارة العلاقات العامة ب المجلس لمكان جلوسه وسيكون هناك إرشادات واضحة بهذا الشان مع إقامة خيمة كبيرة لائقة فى ساحة واسعة أمام المجلس تتسع لعدد 250 عضو فى ساحة الانتظار وتم توصيلها ب الصوت والصورة داخل ما يجرى بقاعة مجلس النواب .



