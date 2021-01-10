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خبير زراعي : نجرب تركيبات الأعلاف لزيادة البكتيريا النافعة بمزارع الدواجن

الأحد 10/يناير/2021 - 12:28 ص
مزارع الدواجن
مزارع الدواجن
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ندى رأفت
قال محمد معوض، الخبير الزراعي، إنه يوجد في مصر مزارع نموذجية لتربية الدواجن لإنتاج برامج التغذية المتكاملة وخفض تكلفة أعلاف الدواجن وتحقيق أعلى إنتاجية . 

وأضاف معوض، خلال لقائه الإعلامي محمد غانم ببرنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان هناك عنابر مخصصة للتجارب على قطعان الدواجن مجهزة بالكامل لقياس مدى إنتاجية الأعلاف في التحويل الغذائي للدواجن ، لافتا إلى انه يتم حاليا إجراء 4 تجارب بها تركيبات مختلفة من الأعلاف بهدف زيادة طول الأمعاء لضمان أعلى معدل تحويل غذائي للدواجن مع الحفظ على القطعان من الأمراض . 

وأوضح معوض ان الهدف من التجارب زيادة البكتريا النافعة وحجم الأمعاء وطولها من خلال تركيبات الأعلاف وقدرة الطائر على امتصاصها ودرجة تحويلها إلى لحوم ، لافتا إلى أنه يتم أخذ عينات من دماء الدواجن لتحديد مناعة كل طائر وتفجير جينات وصفات الدواجن في القطيع في عنبر الدواجن الذى تجرى فيه التجارب من خلال 24 مجموعة لتحديد أفضل تركيبة علفية.
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