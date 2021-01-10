إطارات جديدة تجعلك تستمر في القيادة رغم تسرب الهواء





ولا شك أن الكثير من أصحاب السيارات يتعرضون في وقت ما إلى انفجار أو وجود ثقب في أحد إطارات السيارة أثناء السير أو عند ركنها، وهذا الامر سيجبرك بالتأكيد على طلب المساعدة .





وعلى الرغم أن عملية تغيير الإطارات سهلة للرجل عن المرأة إلا انها في بعض الاوقات تكون مهمة شاقة للسيدات ، ولكن هذه المعاناة قد تنتهي مع إطارات تسمى رن فلات ، ولا يحتاج تغييرها وقتا طويلا أو جهدا .





تم تصميم هذه الإطارات لتمكن صاحب السيارة من السير الطبيعي حتى لو تعرض الإطار إلى ثقب أثناء السير ، حيث تمت تقوية جوانب الإطار بشكل كبير لدعم السيارة عندما يكون ضغط الهواء منخفضا أو حتى عندما يفقد الإطار كل ضغطه .





وتحتوي الإطارات أيضًا على خرز مصمم خصيصًا للحفاظ على العزل المناسب بين الإطار والعجلة، حتى بعد فقد ضغط الهواء.







تتعرض إطارات السيارات للتلف والتآكل أكثر من أي جزء آخر في السيارة، لأن الهواء الموجود داخل الإطار يتحمل وزن السيارة، ، أما دور الإطارات فهو توفير الشكل، وفي حال تمكن هذا الهواء من الخروج تحدث مشكلة كبيرة وفقا لما جاء في موتور 1.