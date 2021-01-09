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العربية للتصنيع تكشف تفاصيل تجهيز الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

السبت 09/يناير/2021 - 10:50 م
العربية للتصنيع
العربية للتصنيع
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حمزة شعيب
أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، أن الهيئة تم تكليفها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بفرش العاصمة الإدارية الجديدة والحي الحكومى.

وتابع التراس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم": "أن الهيئة تدير هذا العمل مع شركات القطاع الخاص ومع كل الجهات التصنيعية فى مصر، مضيفًا: "أصبح لدينا شركات متخصصة فى صناعة الأثاث".

ونوه إلى أنه تم بحث الاستفادة من مدينة الأثاث بدمياط في مشروع  تأثيث وفرش مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والتي تتولى تنفيذه العربية للتصنيع، مشيدًا بالمجهودات الجادة للدكتورة منال عوض، لتحديث وتطوير كافة الخدمات وتنفيذ المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، وفقًا لأحدث نظم الجودة العالمية. 
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