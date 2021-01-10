ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المصري: ناد فرنسي يفاوضنا للتعاقد مع كريم العراقي .. ونتمنى عودة العلاقات مع الأهلي

الأحد 10/يناير/2021 - 12:29 ص
كريم العراقي
كريم العراقي
Advertisements
عمرو ابوبكر
قال محمد الخولي، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إن النادي المصري يقدم مستويات مميزة للغاية مع علي ماهر، إلا أن إدارة النادي غير راضية عن تلك النتائج بسبب التعادلات.

وأكد الخولي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كنا أقرب إلى الفوز في جميع المباريات وخاصة في اللقاء الأخير أمام الاتحاد السكندري والمباراة كانت من جانب واحد ولكن كان هناك عدم توفيق للمصري".

وتابع: "نملك فريقا يحمل ثقلا بسبب مجموعة اللاعبين الجيدين الذي يمتلكه النادي".

وعن رحيل كريم العراقي: "هناك كلام من أجل رحيل كريم العراقي، وهناك ناد فرنسي تحدث معنا من أجل الحصول على العراقي".

وعلق الخولي على مفاوضات النادي الأهلي مع النادي البورسعيدي من أجل الحصول على خدمات كريم العراقي.

وأكد :"لو الأهلي فاوضنا لضم كريم العراقي فنحن لا نمانع في رحيل اللاعب إذا كان العرض مناسبا، لا نمانع في رحيل اللاعب إلى الأهلي أو ناد أخر ولكن ننتظر عرضا رسميا.

وشدد: "نتمنى عودة العلاقات مع النادي الأهلي. والمصري علاقته جيدة بجميع الأندية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رسميا.. المصري يتعاقد مع لاعب نادي مصر لمدة 4 مواسم

رغم اتفاقهما| تأجيل صفقة انتقال عنتر من الزمالك إلى المصري.. اعرف التفاصيل

مستمر في الموسم الجديد.. المصري يصدم الزمالك بشأن كريم العراقي

أخبار الرياضة.. محمد صلاح يعلق على أزمة شارة القيادة مع المنتخب .. أسباب فشل الأهلي في الاحتفاظ بـ رمضان صبحي

15 صورة ترصد وقائع مؤتمر إعلان الصفقات الجديدة لـ المصري البورسعيدي

عبد الحميد: كاسينجو فضَل بورسعيد على الخليج ووقَع للمصري 4 مواسم

ترشيحاتنا

هل يجوز النوم على جنابة أم يجب الاغتسال؟

تعليق قوي من الفنان أشرف زكي على خناقة باسم سمرة ورحاب الجمل

وفاة والدة الفنان حسن الرداد

دراسة : 3 علامات أثناء النوم تشير للإصابة بالسكري

إطارات جديدة تجعلك تستمر في القيادة رغم تسرب الهواء

3 رجال أعمال تدخلوا لإعادة نجم رحل عن الأهلي.. والادارة رفضت| تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الانتقال كلمة السر .. ما سبب ظهور سلالة كورونا الجديدة ؟

نوع من البقوليات مفيد لمرضى الكوليسترول .. تعرف عليه

دراسة : 3 علامات أثناء النوم تشير للإصابة بالسكري