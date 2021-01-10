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فن

وداع محزن من فيفي عبده لوالدة حسن الرداد.. شاهد

الأحد 10/يناير/2021 - 04:05 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

نعت الفنانة فيفي عبده والدة الفنان حسن الرداد التي رحلت عن عالمنا اليوم.


وكتبت عبر حسابها على إنستجرام قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة والدة الفنان حسن الرداد بجد حزنت من قلبي أنا عارفة غلاوتها عندك قد إيه يا حسن انتا و ايمي الله يرحمها و يجعل مثواها الجنة و ربنا يصبركم يا رب البقاء لله وحده".


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‎وكان قد نشر الفنان حسن الرداد تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة والدته. 


‎وقال حسن الرداد: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب.. (إنا لله وإنا إليه راجعون)". 


‎وشارك حسن الرداد في  فيلم "توأم روحي" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

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وفاة والدة الفنان حسن الرداد

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