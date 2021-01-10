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فن

تشييع جنازة والدة حسن الرداد اليوم

الأحد 10/يناير/2021 - 04:46 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تشيع جنازة فادية الرداد والدة الفنان حسن الرداد اليوم الأحد عقب صلاة العصر من ساحة مقابر الوالدة.

ونشر حسن الرداد تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة والدته. 

وقال حسن الرداد: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب.. (إنا لله وإنا إليه راجعون)". 

وشارك حسن الرداد في فيلم "توأم روحي" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.


 


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