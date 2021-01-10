وفاة هادي الجيار.. تعرف على رأيه في محمد رمضان

كشف الفنان هادي الجيار الذي رحل عن عالمنا اليوم في حوار سابق عن رأيه في الفنان محمد رمضان خاصة بعدما عملوا سويا في مسلسل الاسطورة عام 2016.

وقال خلال لقائه السابق ببرنامج "90 دقيقة"، والمُذاع عبر فضائية "المحور": محمد رمضان شخص محب لعمله ويهتم به جدًا، ويتقبل النصائح بشكل جيد ويعمل بها"؛ مشيدا بالمعاملة الجيدة بين فريق عمل مسلسل الأسطورة.

وأعلن إيهاب فهمي عضو نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون فى جنة الخلد بإذن الله.

يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار هو مسلسل "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.

هادى الجيار، انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.