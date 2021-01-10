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أخبار البلد

القوى العاملة: استخراج 1626 شهادة قياس مهارة وتعيين 755 شابًا ببني سويف

الأحد 10/يناير/2021 - 09:40 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان،قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف باستخراج 826 شهادة قياس مستوى المهارة، واستخراج 800 كارنيه مزاولة حرفة ، فضلا عن تعيين 755 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم شابًا من ذوى القدرات ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2171 شابًا.

تلقى وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال  ديسمبر  الماضي  قامت المديرية بالتفتيش على 645 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات ، وأسفر عن تحرير 22 محضرًا للمنشآت المخالفة  ، كما تم التفتيش على 238 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 62 محضرًا لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحًا للرعاية الصحية  والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت قيمتها 10 آلاف جنيه لـ 5 عمال من المسجلين   .



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