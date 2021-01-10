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أخبار البلد

القوى العاملة التفتيش على 52297 منشأة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 09:39 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تابع وزير القوي العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوي العاملة ، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل  52 ألفا و  297 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية .

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات، أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 52 ألفا و  297 مصنعًا وشركة خلال الشهور التسع الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاءت محافظة قنا في مقدمة المحافظات بالتفتيش على  6230 منشأة، والمنيا  5058، وسوهاج  3857، والقليوبية  3107، والشرقية  3055 ودمياط 3049 ، والبحيرة  2863، والغربية  2185، القاهرة 2010 ،1882 وكفر الشيخ  1720، والجيزة  1673، وأسيوط  1567، ومرسي مطروح 1557، والدقهلية  1553، وبورسعيد 1534  ، والأقصر  1516، الإسماعيلية 1478، وبني سويف  1302، والمنوفية 1285 والإسكندرية 1162 منشأة.

وجاءت في الترتيب العشرين على مستوى المحافظات جنوب سيناء 1090، والوادي الجديد 949، والبحر الأحمر  740، وأسوان 690، والفيوم  622، والسويس  472 منشأة .

وأظهرت التقارير عن أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال .

وأكد وزير القوي العاملة ، على  ضرورة التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.

كما تابع سعفان الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

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