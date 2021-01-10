ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مع السلامة يا أستاذ .. منة فضالي تنعى هادي الجيار بكلمات مؤثرة

الأحد 10/يناير/2021 - 11:02 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نعت الفنانة منة فضالى الفنان هادي الجيار بعد وفاته فجر اليوم. 

ونشرت منة فضالي  صورة للفنان هادي الجيار وعلقت قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله مع السلامة يا أستاذ ربنا يرحمك، ويغفر لك في ذمة الله الفنان الخلوق الأستاذ هادي الجيار".
وأعرب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان هادي الجيار، لافتا إلى أنه جار العمل على إنهاء أوراق الدفن  المطلوبة، وسيتم تشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر أو العصر بعد التواصل مع أسرته.

وقال الدكتور أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الفنان هادي الجيار كان فنانا مؤثرا في الحياة الفنية والتمثيلية والاجتماعية ايضا، وكان على المستوى الشخصي من الشخصيات المؤثرة، ودائم التواصل مع زملائه.


وأعلن إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 71 عاما، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون فى جنة الخلد بإذن الله.

يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير. 

وكان الفنان هادى الجيار قد انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وفاة الفنان هادي الجيار بـ فيروس كورونا

موعد ومكان جنازة الفنان هادي الجيار

في رسالة نعيه.. حسام داغر يطلب طلبا أخير من هادي الجيار

كم الحزن يفوق الاحتمال .. إسعاد يونس تنعى هادي الجيار بكلمات مؤثرة

ميس حمدان تنعي الفنان هادي الجيار: الله يرحمك يا حبيبي

أطيب خلق الله .. مها أحمد تنعى هادي الجيار

ترشيحاتنا

اختفاء دراسات عن عدوى الخفاش من مختبر ووهان السري

وفاة هادي الجيار.. أمنية لم يحققها طوال مسيرته الفنية

سعر الذهب اليوم الأحد 10-1-2021

لماذا نزل القرآن على النبي في 23 سنة؟ 6 أسباب لا يعرفها الكثير

اتجاه لمنع الحضور الجماهيري بمونديال اليد وحسم الموقف خلال ساعات

ندى بسيوني تودع هادى الجيار: الفنان الخلوق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات مريم أوزرلي

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة سميرة سعيد بإطلالات مبهجة

أيهما أفضل.. مقارنة بين تويوتا راش وسوزوكي ارتيجا موديلات 2021 | صور