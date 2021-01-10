مع السلامة يا أستاذ .. منة فضالي تنعى هادي الجيار بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة منة فضالى الفنان هادي الجيار بعد وفاته فجر اليوم.





ونشرت منة فضالي صورة للفنان هادي الجيار وعلقت قائلة: " لا حول ولا قوة إلا بالله مع السلامة يا أستاذ ربنا يرحمك، ويغفر لك في ذمة الله الفنان الخلوق الأستاذ هادي الجيار".

وأعرب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان هادي الجيار، لافتا إلى أنه جار العمل على إنهاء أوراق الدفن المطلوبة، وسيتم تشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر أو العصر بعد التواصل مع أسرته.





وقال الدكتور أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الفنان هادي الجيار كان فنانا مؤثرا في الحياة الفنية والتمثيلية والاجتماعية ايضا، وكان على المستوى الشخصي من الشخصيات المؤثرة، ودائم التواصل مع زملائه.









وأعلن إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 71 عاما، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون فى جنة الخلد بإذن الله.





يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.



