النائبة هدى عبد الستار: نسعى لتوفير حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة

أعربت النائبة نيفين الطاهري تفاؤلها بمجلس النواب الجديد، مؤكدة أن كل النواب لديهم الرغبة في العمل من أجل مصلحة الوطن، وطالبت بتسهيل إصدار التشريعات الاقتصادية من أجل المزيد من جذب الاستمارات الوطنية بالداخل والأجنبية.

وأشادت النائبة هدى عبد الستار عمار، عضو لجنة تنسقيه شباب الأحزاب، بالاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بتمكن الشباب والمرأة من العمل السياسي، مؤكدة أن وجود 162 نائبة بالمجلس الجديد فخر لنا جميعًا.



وقالت إن قضايا المرأة على راس أولوياتها بالمجلس، فضلًا عن مشاكل العمالة غير المنتظمة والاهتمام بتحقيق الحماية المجتمعية لهذه الفئة.

وتعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بعد غد، الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، الحرص الكامل على خروج الجلسة الافتتاحية أفضل صورة للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب.









وأكد أن كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية تتم فى ظل تدابير أزمة كورونا التى تمثل جائحة عالمية، موضحا ان الحق فى الصحة مقدم على جميع الأمور.









وقال إن البرلمان المصري من المؤسسات التى استطاعت العمل فى ظل هذه الجائحة منذ مارس الماضي، مؤكدا أنه فى ضوء دراسة الاستعداد لهذه الجلسة، رؤي أن قانون مجلس النواب ينص على النظام الانتخابي ما بين الفردي والقائمة، 50% للأولى و50% للثانية، ومن ثم تمت تقسيم عملية الأداء لليمين الدستورية وفق هذا القاعدة المجردة، خاصة أن اليمين يتم أداؤها بشكل منفرد وليس بشكل جماعي، وبالتالي تم تقسيم القاعة وفق الـ3 مستويات بها.









وأكد المستشار محمود فوزي، أنه تم التوافق علي قسم اليمين الدستورية بواقع الفردي والقائمة، ومن ثم يبدأ نواب الفردي منذ الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء فى أداء اليمين، ومع الانتهاء يبدأ نواب القائمة نحو الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلى أنه تم إعداد استراحات موصولة بالقاعة ليتواجد فيها النواب فى أوقات التناوب.









وأوضح أنه عقب الانتهاء من اليمين سيتم إجراء انتخابات الرئاسة والوكالة، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية يتم موافاة الأعضاء بها على جميع المستويات، وبجميع الوسائل، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك جهد من المراسم والعلاقات العامة لمساعدة النواب فى الوصول إلى مقاعدهم والسبيل إليها أيضا.









وأكد المستشار محمود فوزي في حديثه اتخاذ جميع التدابير الاحترازية مثل ارتداء الكمامة والكشف الحراري واستخدام المطهرات، وإجراءات، موضحا أن الجلسة ستكون مذاعة على الهواء، والأعضاء عليهم عدم مغادرة المجلس إلا بانتهاء استحقاق اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، مناشدا إياهم عدم اصطحاب مرافقين لهم.









واتخذ مجلس النواب مجموعة من الإجراءات الاحترازية استعدادا للجلسة الافتتاحية للمجلس، والتي ستشهد أداء النواب اليمن الدستورية انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.









وتشمل الإجراءات الاحترازية تقسيم النواب إلى قسمين، وقت أداء اليمن الدستورية الأول قسم النواب المنتخبين على المقاعد الفردية ثم يغادروا القاعة ليحضر النواب الفائزون على مقاعد القائمة، ويعقب ذلك إعلان إجراءات الانتخاب لهيئة المكتب ليترشح من يريد.









وتابع: "يجلس الأعضاء وفقا لرقم العضوية داخل القاعة العامة، وكشف المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أنه سيتم مطالبة النواب بعدم اصطحاب مرافقين حتى لا يزداد العدد عن الرقم المسموح به في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا"، موضحا أنه سيتم بث الجلسة على الهواء مباشرة، كما أن هناك إجراءات تم اتخاذها لانتقال الصناديق لمقاعد النواب أثناء الانتخاب حتى لا يحدث تزاحم داخل ووسط القاعة العامة للمجلس.









ووفقا للإجراءت الاحترازية والتباعد الاجتماعي، تتحمل القاعة الرئيسية ٢٤٨ مقعدا والشرفة العليا على المستوى الثاني ٣٩ مقعدا والشرفة العليا على المستوى الثالث ٣٦ مقعدا.