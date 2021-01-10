لعشاق الشعبي .. 3 وصفات مختلفة لعمل الطعمية

تأتى الطعمية على رأس قائمة الأكلات الشعبية المصرية وتتمتع بمذاق لذيذ وقيمة غذائية عالية وفى السنوات الأخيرة تم ابتكار عدة أنواع منها ونعرض لكم 3 وصفات مختلفة للطعمية تتمتع بمذاق شهى يمكنكم إعدادها فى المنزل.

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- طريقة عمل طعمية محشية الشيف شربيني

مقادير طعمية محشية ​

للطعمية

فول مدشوش

كرات بلدي

بصل

ثوم

كزبرة خضراء

بقدونس

كمون ملح

كزبرة ناشفة

زيت سمسم للحشوة

بصل مكرمل بقدونس مفروم

سجق مقطع صغير

شطة هريسة

كزبرة حب

سمسم





طريقة تحضير طعمية محشية ​

* انقعي الفول المدشوش في الماء مدة ليلة كاملة، أضيفي إليه الكمون والخضرة من كزبرة وبقدونس وكرات والكزبرة الجافة والبصل والثوم ثم استخدمي المفرومة الكهربائية لفرمها تماما حتى تصبح لديك عجينة

* شكليها على هيئة أقراص وضعي عليها سمسم من الوجهين واقليها في زيت غزير





لعمل كفتة الطعمية:

* افرمي الثوم مع بصل محمر وكمون وبقدونس مفرومة، وأضيفيها لعجينة الطعمية، وشكليها على هيئة أصابع واقليها في زيت غزير ساخن





* تحشى عجينة الطعمية بالخضرة والهريسة





* ثم تقلى في الزيت وتقدم





حشوة أخرى





* تحشى العجينة بالسجق والبصل المكرمل ثم تقلى في الزيت وتقدم ويمكن تشكيل الحشوة حسب الرغبة.





- طريقة عمل طعمية فى الخلاط

نجلاء الشرشابى

مقادير طعمية فى الخلاط

1 كوب فول مدشوش منقوع

2 بصلة خضراء

3 فص ثوم

نصف كوب شبت

نصف كوب بقدونس

نصف كوب كزبرة

2 بيض

ملح

كمون

كزبرة ناشفة

زيت





طريقة عمل طعمية فى الخلاط

* يخلط الجميع فى الخلاط و يقطع لكرات مبططة بأستخدام المعلقة ويقلى في زيت ساخن ويقدم .





- طريقة عمل طعمية قرنبيط لنجلاء الشرشابى





مقادير طعمية قرنبيط:

قرنبيط مسلوق

دقيق

كمون ناعم

كزبرة جافة ناعمة

بيكنج بودر

نشا

ثوم مفروم

بصل مفروم

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

زيت

بيضة

ملح

فلفل أسود





- طريقة عمل طعمية قرنبيط