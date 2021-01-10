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أخبار العالم

بيان عاجل من البحرين ضد قطر بعد احتجاز بطل كمال الأجسام

الأحد 10/يناير/2021 - 03:49 م
البحرين تستنكر احتجاز
البحرين تستنكر احتجاز بطل كمال الأجسام سامي الحداد في قطر
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قسم الخارجي
بعد أيام من التوقيع على اتفاق العلا، أصدرت الخارجية البحرينية بيانا تستنكر فيه احتجاز قطر لبطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد.

وأعربت الخارجية البحرينية في بيان عن استنكارها الشديد لقيام خفر السواحل القطرية بإيقاف بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد، بينما كان في رحلة صيد بحري مع عدد من رفاقه في المياه الإقليمية البحرينية، وفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية.

ودعت الخارجية البحرينية السلطات القطرية إلى الإفراج الفوري عن المواطن البحريني سامي الحداد ورفاقه، والتوقف عن التعرض للصيادين البحرينيين في عرض البحر وإلقاء القبض عليهم دون وجه حق.

كان نبيل الحمر المستشار الإعلامي لملك البحرين أكد أن قطر تخترق اتفاق العلا للمصالحة، بإقدامها على احتجاز بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد.

وقال الحمر في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "قطر توقف بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد أثناء رحلة صيد بحرية". 

وأضاف: "تأتي هذه الواقعة ضمن الحملة الممنهجة التي تشنها قطر ضد البحارة البحرينيين.. واختراقًا واضحًا لاتفاقية الصلح الخليجية التي أبرمت في قمة العلا الخليجية".

وتأتي الواقعة بعد أقل من اسبوع على توقيع دول الرباعي العربي - مصر والسعودية والإمارات والبحرين- على "اتفاق العلا" على هامش القمة الخليجية بالمملكة العربية السعودية، والذي ينص على عودة العلاقات مع قطر واستئناف الرحلات الجوية معها.
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