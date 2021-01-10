إصابة منجد على يد شقيقه بطعنه نافذه بالظهر لخلافات بينهم بإحدى قرى مركز المنصورة

أصيب منجد بطعنة بالظهر، علي يد شقيقه الأصغر لخلافات عائلية بينهما، بقرية أويش الحجر التابعه لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية





ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية بفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولى بوصول إبراهيم م إ ع ، ٢٢ عامًا منجد، ومقيم بقرية "أويش الحجر" دائرة مركز المنصورة ، مصابا بجرح شبه نافذ بالظهر (ادعاء تعد).





وبانتقال ضباط المباحث إلي المستشفي وبالفحص وسؤاله اتهم شقيقه كريم 20 عاما عامل، ومقيم بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب بآلة حلاة "سكين " وإحداث إصابته على أثر وجود خلافات عائلية بينهما .



