دوي عدة انفجارات قرب جزيرة خارك الإيرانية.. وغموض حول الأسباب

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، بسماع دوي عدة انفجارات بالقرب من جزيرة خارك في الخليج العربي، التي تضم أحد أهم مراكز تصدير النفط الخام في إيران، وسط تصاعد التوتر العسكري بين طهران وواشنطن.

وذكرت وكالة «فارس» شبه الرسمية أن مراسلها الموجود في جزيرة خارك سمع أصوات انفجارات قادمة من جهة الخليج، لكنه لم يرَ أي دخان أو مؤشرات واضحة على اندلاع حرائق في المنطقة. ولم تقدم الوكالة في حينه معلومات مؤكدة بشأن طبيعة الانفجارات أو الجهة التي تقف وراءها.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة «نور نيوز» الإيرانية، المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي، بتلقيها معلومات محلية غير مؤكدة تفيد بأن ناقلة نفط إيرانية كانت تبحر بالقرب من جزيرة خارك ربما تعرضت لهجوم بصاروخ أطلقته القوات الأمريكية، دون أن يصدر تأكيد رسمي من السلطات الإيرانية أو الأمريكية بشأن هذه الرواية.

وتداولت وسائل إعلام إيرانية أخرى روايات مشابهة، فيما أشارت تقارير إلى أن ناقلة إيرانية ربما تعرضت للاستهداف بالقرب من الجزيرة، مع عدم تسجيل خسائر بشرية وفق المعلومات الأولية المتاحة.

وتحظى جزيرة خارك بأهمية استراتيجية بالغة، كونها تستضيف محطة رئيسية لتصدير النفط الإيراني، ما يجعل أي تطورات أمنية بالقرب منها محل اهتمام واسع في ظل استمرار المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة وحركة الملاحة في الخليج.

وجاءت الانفجارات المبلغ عنها بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية استهداف ثلاث ناقلات نفط إيرانية في 5 سبتمبر، بينها ناقلة قالت واشنطن إنها كانت بالقرب من جزيرة خارك، وذلك عقب اتهام القوات الإيرانية بمهاجمة سفن تابعة للبحرية الأمريكية.

وفي ظل غياب تأكيد رسمي بشأن مصدر الانفجارات أو طبيعة الأهداف التي ربما تعرضت للاستهداف، تبقى تفاصيل الواقعة غير محسومة، فيما تتابع الأسواق تطورات المنطقة عن كثب، خصوصًا مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز وتأثيره على إمدادات النفط العالمية.