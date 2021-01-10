ضبط 140 إسطوانة أكسجين مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

تمكن رجال الأمن من ضبط 140 إسطوانة أكسجين مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالقاهرة بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة .





يأتي ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وكان ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة قد تمكنوا من ضبط صاحب مخزن لبيع إسطوانات الأكسجين "بدون ترخيص" بمدينة نصر ثان لإدارته المخزن "بدون ترخيص" ومزاولته مهنة صيدلى "بدون تصريح" وقيامه بتعبئة إسطوانات غاز الأكسجين مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعثر بداخل المخزن على عدد 140 إسطوانة أكسجين – 2 جهاز لقياس ضغط الغاز – 60 إسطوانة أكسجين فارغة "معدة للتعبئة" وجميعها مجهولة المصدر.





بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات المشار إليها بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



