غلق وتشميع 2 مقهى لاستخدام الشيشة ومخالفة الإجراءات الاحترازية بـ "مناخ بورسعيد"

فى سياق اخر قام المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ بجولة اليوم الأحد ، لتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى "أبراج الحاسب الآلى ، وكذلك تفقد أبراج الاسكان الاجتماعى خلف ميدان الصيادين بحب المناخ ، رافقه مسئولي جهاز تعمير سيناء و الشركة المنفذه للاعمال



ووجه نائب المحافظ الشركة المنفذه للمشروع بتكثيف الأعمال الجارية بالموقعين و انهاء كافة الاعمال المتبقية طبقا للبرنامج الزمني للمشروع ، وعلى درجة عالية من الكفاءة وذلك تمهيدا لتسليم المشروعات لمستحقيها فى أقرب وقت

