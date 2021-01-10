غلق وتشميع 2 مقهى لاستخدام الشيشة ومخالفة الإجراءات الاحترازية بـ "مناخ بورسعيد"

قاد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة لمتابعة مدى التزام الكافتيريات والمقاهى والمحال بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية فى اطار قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء محافظ بورسعيد.
ولاحظ المشاركون في الحملة قيام إحدى المقاهى باستخدام الشيشة بالمخالفة للتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ غلق وتشميع عدد ٢ مقهى ومصادرة الشيش والادوات المستخدمة معها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اصحابها.
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تأتى هذه الحملات استكمالا للحملات المستمرة التى تتم بكافة المناطق بنطاق حى المناخ لمتابعة المحلات والكافتريات والمقاهى والتأكد من الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية بمشاركة القيادات وفريق العمل بإدارة الاشغالات والادارات المعنية بالحى.
فى سياق متصل تنفيذ قرار غلق وتشميع لكوافير حريمى لممارسة نشاط بدون ترخيص باحد الأبراج خلال حملة بنطاق حى المناخ، وذلك عل ضوء متابعة الدكتور منصور بكرى رئيس الحى
فى سياق اخر قام المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ بجولة اليوم الأحد ، لتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى "أبراج الحاسب الآلى ، وكذلك تفقد أبراج الاسكان الاجتماعى خلف ميدان الصيادين بحب المناخ ، رافقه مسئولي جهاز تعمير سيناء و الشركة المنفذه للاعمال
ووجه نائب المحافظ الشركة المنفذه للمشروع بتكثيف الأعمال الجارية بالموقعين و انهاء كافة الاعمال المتبقية طبقا للبرنامج الزمني للمشروع ، وعلى درجة عالية من الكفاءة وذلك تمهيدا لتسليم المشروعات لمستحقيها فى أقرب وقت
ووجه نائب المحافظ الشركة المنفذه للمشروع بتكثيف الأعمال الجارية بالموقعين و انهاء كافة الاعمال المتبقية طبقا للبرنامج الزمني للمشروع ، وعلى درجة عالية من الكفاءة وذلك تمهيدا لتسليم المشروعات لمستحقيها فى أقرب وقت