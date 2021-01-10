ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد تألقها في "ضربة معلم".. رانيا فريد شوقي توجه رسالة لـ ابنتها سلمى

الأحد 10/يناير/2021 - 08:09 م
ياسمين البشبيشي ورأينا
ياسمين البشبيشي ورأينا فريد شوقي
Advertisements
محمد بدران


أشادت الفنانة رانيا فريد شوقي، بأداء الممثلة الشابة ياسمين البشبيشي التي تقدم دور "سلمى" ابنة زوجها في مسلسل ضربة معلم، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

ونشرت رانيا شوقي صورة تجمعها بـ ياسمين، وعلقت قائلة: "سلمي اللي جنينت تباهي حبيبتي ياسمين انتي ممثلة شاطرة و جميلة ربنا يوففك و يحققلك كل احلامك"

وتابعت "مافيش مشهد فيه ضرب ليها اعترضت او زعلت بالعكس كانت متفهمه جدا حتي لو اتعاد كتير انا اللي كان قلبي ببوجعني و انا بضربها و اول ما يخلص المشهد اخدها في حضني بحبك يا بنوته #ضربة_معلم #تباهي_سلمي".

ويعرض حاليا للنجمة مى سليم مسلسل "ضربة معلم" من  تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد رجب يعلن عن بداية عرض "ضربة معلم"

محمد عز يروج لـ "ضربة معلم" بهذه الصور.. شاهد

بـ العباية.. رانيا فريد شوقي تظهر في كواليس تصوير "ضربة معلم"

رانيا فريد شوقي تروج لمسلسلها الجديد "ضربة معلم" .. شاهد

شاهد.. محمد عز في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

شاهد ... رانيا فريد شوقي تحتفل بـ الكريسماس

ترشيحاتنا

من القاهرة لـ دبي بـ 5 آلاف جنيه.. طيران الإمارات تطرح أسعارا تنافسية للسفر من مصر

أول رسالة من النائب حسام غالي بعد تعيينه بمجلس النواب

غدًا.. انقطاع المياه عن عدد من مناطق العباسية 8 ساعات

حكم الدعاء للمتوفى بجملة اللهم اجعل مثواه الجنة.. الإفتاء تحسم الجدل

وداعا.. الرسالة الأخيرة لأم وأطفالها قبل سقوط الطائرة الإندونيسية في البحر .. صور

5 منتخبات دولية جديدة مشاركة في بطولة كأس العالم لليد تصل القاهرة غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. هدى الأتربى تثير الجدل بأنوثتها

بماكياج لامع.. سارة الشامي بإطلالة تكشف جمالها.. شاهد

نشرة الصحة والمرأة: طبيبة تحذر من تناول هذه الأطعمة.. ونصائح لحماية الأطفال من كورونا