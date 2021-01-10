عالم أزهري: أنصاف المتعلمين يفتون بلا علم والبيئة تتدخل في تغيير الأحكام

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي ، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن الفتوى تتغير بتغير المكان والزمان والأعراف.





وأضاف "أبوعاصي"، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر شاشة "dmc"، اليوم الأحد: "لا نريد أن نهدم قواعد الدين، فقط نريد أن نخضع ما يستجد تحت مظلة الشريعة الإسلامية طبقًا للقواعد..الناس تفهم أن تغيير الفتوى ليس تلاعب بالدين".





وشدد على أن تغير الفتوى يعني انتقال بقواعد الشريعة الإسلامية ونسقطه على الأمور الحالية، موضحًا أنه لا يمكن لبدوي أن يشهد على حضري بسبب أخلاف البيئة والأعراف، إلا إذا عاش البدوي في عالم الحضر.





وتابع: "في المذهب الحنفي اختلف علماؤه مع الإمام أبو حنيفة لاختلاف العصر والمكان والبيئة، غيروا من الفتوى لتغير العصر والزمان"، ننبه بأن أهل العلم هو من يُقدر الفتوى، مضيفا: "أنصاف المتعلمين يفتي بلا علم، البيئة تتدخل في تغيير الأحكام.



