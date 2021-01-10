عصابات المكسيك تتحالف مع المافيا الإيطالية لإغراق أوروبا بالمخدرات

تحالفت عصابات المخدرات الوحشية بالمكسيك مع المجرمين في أوروبا من أجل اغراق القارة بالمخدرات والكوكايين .

وجد تحقيق أجرته الشرطة الإيطالية مؤخرًا أن عصابة Sinaloa Cartel ، التي كان يقودها سابقًا El Chapo في المكسيك ، كانت ترسل من 500 إلى 800 كجم من الكوكايين في كل رحلة جوية ترسلها إلى هناك.

على مدار تاريخها الدموي الطويل ، قامت الكارتل باختطاف وتعذيب وذبح أعضاء من العصابات الإجرامية المتنافسة للسيطرة على شمال غرب المكسيك.

أقام أعضاؤها علاقات مع المافيا الإيطالية - ندرانجيتا - للمساعدة في نقل مخدراتهم عبر القارة.

قال روبرت ألمونتي ، المارشال الفيدرالي الأمريكي السابق الذي قضى 25 عامًا في إدارة شرطة إل باسو في معالجة المخدرات ، لصحيفة ديلي ستار: "تعمل منظمة سينالوا كارتل في أوروبا بشكل مختلف عن عملها في المكسيك".

واضاف " في المكسيك ، كل عصابات كارتل في منافسة مع العصابات الأخرى ولا يتراجعون عن محاولة القضاء على منافسيهم من خلال العنف".

وأوضح" تتمثل استراتيجية سينالوا كارتل في إقامة علاقات مع الجماعات الإجرامية المنظمة الموجودة في أوروبا والعمل معها بدلًا من العمل ضدها".