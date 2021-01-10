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فن

الخطة العايمة يحتل المركز الثانى فى إيرادات أمس

الأحد 10/يناير/2021 - 09:39 م
فيلم الخطة العايمة
فيلم الخطة العايمة
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أحمد إبراهيم
احتل فيلم الخطة العايمة المركز الثانى من حيث الإيرادات اليومية، حيث حقق أمس إيرادات بلغت 55 الف و134 جنيها ليقترب من المركز الاول والذى حققه فيلم "ريما" بايرادات امس بلغت 55 الف و508 جنيها.   

فيلم الخطة العايمة تدور أحداثه في إطار كوميدي حول اثنين فاقدي البصر يخططان لسرقة بنك. 

والفيلم بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، وسيعرض يوم 6 أكتوبر بدور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، وهو التجربة الإنتاجية الأولى للمنتجة "شهد رمزي" بالتعاون مع المنتج "وائل عبدالله" شركة أوسكار "للؤي عبدالله"، و"وائل عبدالله". 

جدير بالذكر المنتجة "شهد رمزي" ابنة المنتج والموزع السينمائي "محمد حسن رمزي" صاحب شركة النصر للإنتاج والتوزيع السينمائي.
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