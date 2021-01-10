خروج القطار 555 عن القضبان فى المنوفية ويقظة السائق تنقذ الركاب.. صور













خرج قطار منوف طنطا عن القضبان بمحطة شنوان مساء اليوم مما أدى إلي تعطل حركه القطارات علي خط القاهره طنطا.





حيث خرجت إحدى عجلات الجرار الاماميه عن القضبان في قطار 555 المتجه من منوف الي طنطا بمحطة شنوان.





وتمكن سائق القطار من إنقاذ كارثه محققه حيث توقف السائق مباشرة مما أدى إلى تدارك الموقف ولاتوجد اى إصابات.





وتم نقل ركاب القطار بقطار بديل قادم من محطة منوف الساعة وبدات الحركة في العوده تدريجيا .



