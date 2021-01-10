اعترض على ما يخصك| خالد الجندي يوجه رسالة لمن هاجموه بسبب اللوك الجديد

رد الشيخ خالد الجندي، على من هاجموه بسبب ملابسه والمظهر الجديد الذي ظهر عليه مؤخرا، قائلًا «مش هنصادر حق أحد في الاعتراض ولكن اعترض على ما يخصك، وليس في الإسلام كهنوت، وهناك فرق بين الزي الرسمي للعمل والعادي».





وأضاف الشيخ خالد الجندي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إنه لم يتفاجأ بالانتقادات التي طالته بسبب "لوك جديد" ظهر به على شاشة التلفزيون، متوقعا هذه الهجمة الشرسة قبل أن تبدأ، وما تعرضت له على السوشيال ميديا نوع من التنمر.





وتابع الشيخ خالد الجندي، أخوض حربا من أجل الوطن والدين والعقل الحر، وهناك نوع من السخرية من عدد من الدول المختلفة وليس في مصر فقط، لافتًا إلى أنه قدر من يكون مصلحا أن يواجه العداء، متابعا "إبراهيم عيسى صعبان عليا لانه، ارتداء الحمالات ليس حكرا على إبراهيم عيسى لانها مش مسجلة بأٍسمه، والمصريين كلهم لبسوها خاصة اللي عندهم كرش، والحمالة مش مسجلة براءة اختراع لابراهيم عيسى وانا سرقتها".





وتابع "نحن علماء دين وليس كهنوتيين، ونحن بشر ومن حقنا الاستمتاع بحياتنا الخاصة"، مضيفًا "إبراهيم عيسى صعبان عليا لأنه اتظلم في الموضوع"، حيث أن ارتداء الحمالات ليس حكرا على إبراهيم عيسى.





وأكمل "الإخوان والسلفيين هما المحرك الأساسي لهذه الأزمة، بسبب فضحه لمنهجهم الذى يعانى من الازدواجية"، منوها بأن الدعوة السلفية ليست كلها في سلة واحدة.