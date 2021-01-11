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خبير في المحتوى الرقمي: الخصوصية منتهكة بشكل كبير على تطبيقات التواصل الاجتماعي.. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:37 ص
سوشيال ميديا
سوشيال ميديا
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داليا أحمد
أكد خالد البرماوى الخبير فى المحتوى الرقمى، أن فكرة الخصوصية منتهكة بشكل كبير على تطبيقات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن 90% من مستخدمي الانترنت في مصر مشتركين في فيسبوك، و85% في واتساب.

وأضاف خالد البرماوي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع خيري رمضان، أن تطبيق واتساب مثل باقي الشبكات الاجتماعية، قائلا: "واتساب زي كل الشبكات الاجتماعية بيبقى في سياسة لها علاقة بالخصوصية، وحينما تم شراء التطبيق في 2014 للاستحواذ على اكبر قدر من بيانات المستخدمين والتربح من خلال بيعها".

وتابع الخبير فى المحتوى الرقمى: "فيسبوك هو الشبكة الاجتماعية رقم واحد يليها واتساب وبعدها فيسبوك ماسنجر وكلهم ملك فيسبوك، وجميعها ء من أشهر تطبيقات التواصل الفوري، وهذه التطبيقات تعطى مساحة اكبر من المعلومات اللى لها علاقة بالاسم والمعاملات المالية"، مؤكدا أن هناك 2.1 مليار مستخدم حول العالم لواتساب.

واستطرد: "الشركات لا تتجسس على المكالمات والرسائل على واتساب وغيرها، ولكنها تبيع بيانات وتتجسس على منظومة بشكل عام، أي تعطي معلومات عن مناطق بعينها عن اهتماماتهم ومشاكلهم دون التجسس على أشخاص بعينهم".
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