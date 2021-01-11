تشميع كافتيريا تقدم الشيشة في أسوان.. صور

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يأتي ذلك في إطار حملات التفتيش المستمرة التي تشنها إدارة مراقبة الأغذية علي الأسواق وأماكن تداول المنتجات الغذائية ، وتحت إشراف الدكتور مصطفي أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسوان وشرطة المرافق.



ونظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان خلال العام الماضى ٢٠٢٠ عدد ٥٨ قافلة طبية للكشف المجاني وذلك علي مستوي مدن ومراكز المحافظة حيث تم إجراء الكشف الطبي على 93 ألف و 716 مواطن في مختلف التخصصات بإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .





وضمت القوافل عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالي حيث يأتى تنظيم تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.