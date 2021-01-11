ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تشميع كافتيريا تقدم الشيشة في أسوان.. صور

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:00 ص
مراقبة الأغذية بأسوان
مراقبة الأغذية بأسوان تغلق وتشمع كافتيريا لضبط الشيشة بها
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
شن مكتب مراقبة الأغذية بمدينة أسوان حملة مسائية للتفتيش علي الأسواق لمتابعة الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

أشرف علي الحملة أحمد عبد القادر مفتش أول الأغذية بمدينة أسوان، وأسفرت جهودها عن غلق وتشميع كافتيريا، ورفع الإشغالات وضبط الشيشة ومستلزماتها داخل المكان، بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء، وجاري تحويل المخالفين للعرض علي النيابة .

واقرأ أيضًا:

يأتي ذلك في إطار حملات التفتيش المستمرة التي تشنها إدارة مراقبة الأغذية علي الأسواق وأماكن تداول المنتجات الغذائية ، وتحت إشراف الدكتور مصطفي أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسوان وشرطة المرافق.

ونظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان خلال العام الماضى ٢٠٢٠ عدد ٥٨ قافلة طبية للكشف المجاني وذلك علي مستوي مدن ومراكز المحافظة حيث تم إجراء الكشف الطبي على 93 ألف و 716 مواطن في مختلف التخصصات بإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

وضمت القوافل عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالي حيث يأتى تنظيم تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.
تشميع كافتيريا تقدم الشيشة في أسوان.. صور
تشميع كافتيريا تقدم الشيشة في أسوان.. صور
تشميع كافتيريا تقدم الشيشة في أسوان.. صور
تشميع كافتيريا تقدم الشيشة في أسوان.. صور
تشميع كافتيريا تقدم الشيشة في أسوان.. صور
تشميع كافتيريا تقدم الشيشة في أسوان.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بمدارس أسوان

توقيع الكشف المجاني على 3500 مواطن خلال القوافل الطبية بقرى أسوان

صحة أسوان توقع الكشف الطبي على 4452 مواطنا

محافظ أسوان: أعمال التطوير والتجميل لا تتم إلا بعد الرجوع للوزارات المختصة والمؤسسات العلمية

محافظ أسوان يشيد بمساندة الأسر الأكثر احتياجًا لمواجهة برد الشتاء

على مدار يومين.. توقيع الكشف على 2163 مواطنا بالمجان خلال قافلة طبية بأسوان.. صور

ترشيحاتنا

انخفاض جديد.. الصحة: تسجيل 993 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و55 وفاة

النادى الأهلى مبيتغلبش..رضا عبد العال: موسيماني مدرب قليل فنياً

أخبار التكنولوجيا.. سيجنال يتفوق على واتسآب بـ5 ميزات.. وأغرب عادات المشاهير مع الهواتف الذكية

علاء نبيل يتعرض لحادث مروري على الدائري

بعد شكوى صاحب لولاكي.. الموسيقيين تتدخل لعلاج على حميدة

أخبار الفن| «الموسيقيين» تتدخل لعلاج علي حميدة.. وفنانون هزموا فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار حقائب مي عمر الخرافية في مسلسل لؤلؤ تثير الجدل.. صور

حاول البقاء مستيقظا.. 7 حلول غريبة للتخلص من الأرق ومشاكل النوم

عانقتهن في اللحظات الأخيرة.. حريق يودي بحياة أم وبناتها الثلاث والسبب مجهول