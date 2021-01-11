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توك شو

الشئون الوقائية تعلن موعد تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:27 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن هناك طرق للحصول على لقاحات كورونا، و الدولة قامت بتجهيز المراكز التى سيعطى فيها اللقاحات للمصريين، موضحًا أن التجهيز يعتبر السبب فى تأخر إعطاء اللقاحات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أنه خلال أسبوع من ستكون الدولة جاهزة لـ بدء عملية التطعيم.

وأشار إلى أن مراكز التطعيم موزعة على الـ 27 محافظة، والدولة تراعى التوزيع الجغرافي، وكشف أنه لا توجد موانع من التطعيم بخلاف عامل السن.

ولفت إلى أن كل حالة مصابة بكورونا يكون لها بروتوكول علاج، موضحًا أن هناك حالات ضعيفة ومتوسطة وشديدة، موضحًا أن الدولة تعطى العلاج المناسب فى الوقت المناسب.

وأوضح أن  بروتكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا لا تعطى بشكل عشوائي، ولكن هناك حالات يعطى لها أدوية وأخري لا يعطى لها أدوية.

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