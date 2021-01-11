رقم تليفوناتك ورسائلك| تفاصيل تعديل خصوصية واتساب.. فيديو

قال محمد الجندي خبير أمن المعلومات، إن شركة واتساب أصدرت تقرير منذ عدة أيام يؤكد أنه في يوم 8 فبراير سيتم تعديل القواعد الخاصة لأنه ليس هناك قانون دولي عام يقوم بتنظيم هذه التطبيقات .
وأضاف الجندي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، ان الشركة قررت انه اذا لم يتم الموافقة على القواعد الجديدة وشروط الاستخدام الجديدة وهي السماح بمشاركة جميع البيانات والمعلومات ورقم التليفون والرسائل لن يتم عمل التطبيق إلا إذا تمت الموافقة كما أنه سيشارك البيانات مع فيسبوك.
وأوضح الجندي ، ان هذا التعديل بسبب ان البنية التحتية لـ واتساب لم تعد تتحمل هذا الكم الكبير من البيانات وبالتالي هذا سبب نقلها الي البنية التحتية الخاصة بفيسبوك .