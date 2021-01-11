رقم تليفوناتك ورسائلك| تفاصيل تعديل خصوصية واتساب.. فيديو

قال محمد الجندي خبير المعلومات، إن شركة واتساب أصدرت تقرير منذ عدة أيام يؤكد أنه في يوم 8 فبراير سيتم تعديل القواعد الخاصة لأنه ليس هناك قانون دولي عام يقوم بتنظيم هذه التطبيقات . أمنواتسابأصدرتأيامأنه فييوم 8لأنه





وأضاف الجندي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، ان الشركة قررت انه اذا لم يتم الموافقة على القواعد الجديدة وشروط الاستخدام الجديدة وهي السماح بمشاركة جميع البيانات والمعلومات ورقم التليفون والرسائل لن يتم عمل التطبيق إلا إذا تمت الموافقة كما أنه سيشارك البيانات مع فيسبوك.



