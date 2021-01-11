بعد شرائها من متجر «أنتيكات».. قنبلة يدوية من الحرب العالمية الثانية تنهي حياة مراهق

لقي مراهق أمريكي من ولاية "فرجينيا" مصرعه جراء انفجار قنبلة يدوية تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، وتبين من خلال التحقيقات في واقعة مصرعه أنه اشتراها من متجر للأنتيكات والتحف القديمة يوجد في ولاية "نورث كارولينا" الأمريكية.





وأفاد بيان صادر عن المكتب الفيدرالي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF) حول الحادث بأن هناك عملية بحث جارية عن متفجرات أخرى ربما تكون قد بيعت في نفس متجر الأنتيكات "Fancy Flea Antique Mall" دون علم بمدى خطورتها.









ولم تكشف السلطات عن هوية المراهق الذي لقي مصرعه جراء انفجار قنبلة "MK2" اليدوية، وأشير فقط إلى أن الحادث وقع في الـ23 من ديسمبر الماضي ببلدة "أبينجدون" في ولاية "فرجينيا".





وأشار البيان إلى أنه في وقت إتمام عملية البيع في الـ13 من يونيو الماضي، لم يكن لدى البائع أو المشتري علم بأن القنبلة اليدوية مازالت تعمل أو أنها من الممكن أن تشكل خطرًا، حيث كان يُعتقد أنها "غير نشطة" في البداية، لكن معلومات وردت لاحقًا أكدت أنها مازالت تحتوي على مواد يمكن أن تجعلها قابلة للانفجار.





وكان المكتب الفيدرالي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات قد أفاد في شهر ديسمبر الماضي بأنه كان يتم البحث عن قنبلة يدوية بيعت في شهر يونيو الماضي والتي قد تكون جاهزة للانفجار.









ولم تحدد السلطات بعد عدد القنابل اليدوية التي بيعت في متجر الأنتيكات المشار إليه على وجه التحديد أو هوية من قاموا بشرائها إذ أن استخدام المعاملات النقدية يعد شائعًا في هذا المتجر.



