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رياضة

سلة الاتحاد السكندري تستعيد الأمريكي مارڤيل هاريس

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:18 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
استعاد الفريق الاول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري خدمات المحترف الامريكي مارڤيل هاريس، الذي احترف في صفوف سيد البلد الموسم الماضي.

وحصد مع الفريق كأس مصر وبطولة دوري السوبر لكرة السلة ثم غادر الفريق محترفا في اليابان ثم عاد مره اخرى هذا الموسم لسلة زعيم الثغر.

كما اظهرت نتائج المسحات التي قام بأجرائها لاعبي فريق المرتبط لكرة السلة تحت ١٦ سنة بنادي الاتحاد امس سلبية جميع اللاعبين التي تم اصابتهم اثناء نهائي بطولة دوري المرتبط.

ويعود اللاعبين للانتظام في التدريبات والمشاركة في بطولة منطقة الاسكندرية، كما تم ظهور سلبية مسحة طبيب الفريق ايضا دكتور ماريو ماهر.
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