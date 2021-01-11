سلة الاتحاد السكندري تستعيد الأمريكي مارڤيل هاريس

استعاد الفريق الاول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري خدمات المحترف الامريكي مارڤيل هاريس، الذي احترف في صفوف سيد البلد الموسم الماضي.





وحصد مع الفريق كأس مصر وبطولة دوري السوبر لكرة السلة ثم غادر الفريق محترفا في اليابان ثم عاد مره اخرى هذا الموسم لسلة زعيم الثغر.





كما اظهرت نتائج المسحات التي قام بأجرائها لاعبي فريق المرتبط لكرة السلة تحت ١٦ سنة بنادي الاتحاد امس سلبية جميع اللاعبين التي تم اصابتهم اثناء نهائي بطولة دوري المرتبط.



