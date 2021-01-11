الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء الشبورة المائية وسقوط أمطار "فيديو"

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه وفقًا لبيان هيئة الأرصاد سوف تستمر الشبورة المائية خلال اليوم وغدا، حتى إنها كثيفة تصل إلى حد الضباب، منوها إلى أنها بالفعل تتزايد على حسب المنطقة والطريق، ولكنها تتفاوت تلك الشبورة من طريق إلى آخر، محذرا جميع قائدي السيارة بمحاولة الخروج بعد الساعة التاسعة صباحًا، وذلك بسبب انخفاض الرؤية بشكل كبير.





وأضاف "شاهين" عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا لابد وأن نكون حذرين من وجود تلك الشبورة المائية من الساعة 12 ليلًا وحتى 8 صباحًا، موضحا أنه بداية من يوم الأربعاء تنخفض حدة الشبورة المائية على الطرق ،منوهًا إلى أن مستوى الرؤية مع الشبورة لن يسبب أي مشكلة بعد ذلك خلال القيادة على الطرق.





وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالأرصاد الجوية ، أن هناك ارتفاع فى درجات الحرارة يبدأ من اليوم وحتى الأربعاء، مشيرًا الى ان درجات الحرارة تنخفض إلى 20 درجة مئوية وتصل يوم الجمعة والسبت إلى 18 و 19 درجة.





وأوضح، أن من أهم الأمور لتجنب تلك الشبورة هى القيادة بهدوء شديد، وخاصة على الطرق السريعة والزراعية، مؤكدا أن سوف تهدئ كثافة الشبورة على الطرق بداية من اليوم الأربعاء، فيسمح بحركة السفر وحركة السيارات، ولكن توجد انخفاضات للرؤية الأفقية بسبب الرياح المحملة بالأتربة القادمة من الصحراء الغربية، وليس بسبب الشبورة.



