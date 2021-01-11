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فن

في ذكرى ميلاد السيد بدير.. تزوج من شريفة فاضل

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:30 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحل اليوم 11 يناير ذكري ميلاد الفنان وكاتب السيناريو والمخرج والمنتج السيد بدير الذي تميز بحسّه الكوميدي.

تزوج بدير رغم فارق السن الذي تجاوز الـ 20 عامًا من توفيقة احمد ندا الشهيرة بالفنانة شريفة فاضل ابنة القارئ أحمد ندا والتي لها العديد من الأغاني الوطنية والأناشيد الدينية حيث كان لزواجها من الفنان الراحل السيد بدير أثر كبير في حياتها الفنية، فقد اسند اليها العديد من البطولات في الأفلام التي قام بإخراجها أو كتابتها حيث شكل بتلك الأعمال خطوة هامة في شهرتها وانتشارها.

وفي حرب 1973 استشهد ابنهما الوحيد "سيد" الامر الذي دفع والدته لغناء اغنية "أم البطل") من كلمات الشاعرة نبيلة قنديل وتلحين زوجها الموسيقار علي إسماعيل، والتي حققت نجاحا كبيرا آنذاك، بل ومازالت تذاع في المناسبات الوطنية وخاصة مع ذكري انتصارات نصر أكتوبر المجيدة.
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