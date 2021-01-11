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برلمان

برلماني يطلق حملة "سلامتك - كمامتك" لمواجهة كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:29 ص
حملة سلامتك - كمامتك
حملة "سلامتك - كمامتك"
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معتز الخصوصى
أكد المهندس عبدالباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب ، ورئيس لجنة حزب الوفد بالبحيرة، ضرورة المشاركة المجتمعية في التوعية بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد الشرقاوي، في بيان، اليوم، على أهمية دور الأحزاب السياسية ورجال الأعمال ومنظمات العمل الأهلي والمجتمع المدني في دعم توجهات الدولة لنشر الوعي بين المواطنين وتوفير مستلزمات الوقائية من الفيروس لغير القادرين.

كما طالب عضو مجلس النواب، بضرورة المساعدة في توفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل بالمحافظة وباقي المحافظات الأخرى من أجل التخفيف من وطأة الجائحة.

وأطلق المهندس عبدالباسط الشرقاوى، مبادرة بعنوان"سلامتك - كمامتك"، لتوزيع الكمامات الواقية على المترددين على البنوك ومكاتب البريد بالبحيرة، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المبادرة مثال للمشاركة والتكاتف مع جهود الدولة لمواجهة انتشار الفيروس، وفي إطار المشاركة المجتمعية ودعم مؤسسات الدولة، وتم توزيع الكمامات الواقية على المترددين على فرع بنك ناصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية بمدينة دمنهور.

وأشار إلى أنه من المقرر إرسال كمامات لمستشفى دمنهور التعليمي ومستشفى الصدر من أجل دعم الفرق الطبية ليتمكنوا من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.
برلماني يطلق حملة "سلامتك - كمامتك" لمواجهة كورونا
برلماني يطلق حملة "سلامتك - كمامتك" لمواجهة كورونا
برلماني يطلق حملة "سلامتك - كمامتك" لمواجهة كورونا
برلماني يطلق حملة "سلامتك - كمامتك" لمواجهة كورونا
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