ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: بدء التدريب على مهن الخياطة والسباكة والكهرباء بالوحدات المتنقلة بالمحافظات

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:39 م
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
شهدت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر إطلاق وحدة التدريب المتنقلة على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة  من مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك في إطار الـ 14 وحدة تدريب متنقلة التي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان في  قرى ونجوع محافظات الجيزة"قرية منشية القناطر"، وبورسعيد "حي الزهور"، والبحر الأحمر"الغردقة"، والغربية"المحلة"، والمنوفية "مدينة الشهداء"، والشرقية"السماكين مركز الحسينية" ، وبني سويف" قرية الحرجة"  ودمياط" أبو راشد"، و الإسماعيلية"التل الكبير" ، وجنوب سيناء"الوادى بطور سيناء".

وأوضح سعيد عبد الراضى مدير عام مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر أن التدريب علي مهن الخياطة بدأ ب، 10 متدربات ، وهناك 60 في قائمة الانتظار للدورات المقبلة ، فضلا عن اكتمال عدد المتدربين علي بمهنتي السباكة والكهرباء .

وقال : إنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار تخفيض عدد المتدربين في الدورة الواحدة إلي 10 متدربين فقط وتسليمهم الكمامات والكحول ، فضلا عن توقيع الكشف الطبي علي المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية ، والتأمين علي المتدربين ضد اصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

ولفت إلي  أن الدورة مدتها ثلاثون يوما بمعرفة مدربين مؤهلين حاصلين على أعلى درجات الخبرة وسيتم عقد امتحان نهاية الفترة والفائز بالمركز الأول والثاني سوف يحصلون على ماكينة خياطة وشنطة عدة لأعمال السباكة والكهرباء.

وأشار إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

القوى العاملة: بدء التدريب على مهن الخياطة والسباكة والكهرباء بالوحدات المتنقلة بالمحافظات
القوى العاملة: بدء التدريب على مهن الخياطة والسباكة والكهرباء بالوحدات المتنقلة بالمحافظات
القوى العاملة: بدء التدريب على مهن الخياطة والسباكة والكهرباء بالوحدات المتنقلة بالمحافظات
القوى العاملة: بدء التدريب على مهن الخياطة والسباكة والكهرباء بالوحدات المتنقلة بالمحافظات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: تعيين 12 شابًا والتفتيش على 211 منشأة بالوادي الجديد

5 وزراء ومحافظ.. إطلاق 14 وحدة متنقلة جديدة لتدريب الشباب بالقرى..شاهد

14 وحدة متنقلة جديدة.. أشرف صبحي: حياة كريمة تستهدف توجيه طاقات المجتمع لخدمة الشباب

برلماني: الدورات التدريبية المتنقلة تساهم في إعداد الكوادر الشبابية لمواكبة سوق العمل

القوى العاملة: تسليم شهادات إتمام التدريب لـ 240 متدربًا في 17 دورة واستمرار عقد 6 أخرى بسوهاج

إطلاق مبادرة "مهنتك مستقبلك" بعزبة أبو راشد بدمياط

ترشيحاتنا

راغب علامة يحتفل بعيد ميلا ابنه لؤي: أصبحت الرجل الذي طالما حلمت برؤيته

قبل انطلاق مونديال الأندية.. شوبير يوجه صدمة لـ جماهير الأهلي

بعد إعلان اعتزاله.. لاعب النادي الأهلي السابق لجدو: القرار طلع أخيرًا

مبهجة وعصرية.. 10 صور تبرز جمال وأناقة ملك قورة في عيد ميلادها

نزلة معوية أبرز الأعراض.. احذر من خطورة إصابة الأطفال بـ كورونا

بطرازات جديدة.. كيا الكورية تسيطر على سوق السيارات الأمريكي.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحاملون الصامتون.. دراسة تكشف أنواع مرضى كورونا

سيارات تحصل على أفضل الجوائز في الاستفتاء السعودي "صور"

فوائد وطريقة استخدام حب الرشاد السحرية