عميد دار العلوم يكشف الإجراءات الاحترازية خلال مناقشة الماجستير والدكتوراة

كشف الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، عن الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال مناقشة الطلاب رسائل الماجستير والدكتوراة.







أوضح الدكتور عبد الراضي رضوان، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه لا يتم السماح للطالب باصطحاب أكثر من 5 مرافقين له أثناء المناقشة منعا للتزاحم، كما أن الكلية تقوم بجميع التعقيمات اللازمة لجميع قاعات الحضور وأماكن تردد المتواجدين بها، مع الحفاظ على المسافات الآمنة بينهم.





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وبالنسبة لطلاب مرحلة البكالوريوس، فإنه يتم حاليا طرح باقي المقررات الدراسية المتبقية (أونلاين) من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بالكلية، ووجود متابعة من جانب أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب على هذه المنصات وعمل تدريبات لهم لتعريفهم بأشكال الأسئلة والامتحانات وكيفية إجراؤها عليها.





ونوه عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة إلى أنه تم عمل فيديوهات على مدار الفصل الدراسي للطلاب بشأن هذه المنصات الإلكترونية للتدريب عليها ومواجهة المشكلات التي قد تواجههم أثناء استخدامهم لها عند طرح المقررات الدراسية، مع الاحتفاظ بنسخة منها على صفحة المنصة لرجوع الطالب إليها عند الحاجة لها.





وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وجه بضرورة التشديد الكامل على الإجراءات الاحترازية المقررة والتزام جميع منتسبي الجامعة بها، والتأكد من وجود الكوادر الطبية المُدربة والكافية في الأماكن المخصصة للتعامل مع الحالات المشتبه إصابتهم وجدولة عملهم لضمان الاستمرار في العمل دون أي نقص، كما وجه العمداء أيضًا بتطبيق الطرق المُثلى للحد من التجمعات أو الاجتماعات الحضورية.