ترقية 15988 معلمًا وأخصائيًا بالتربية والتعليم في أسيوط

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حركة ترقيات 15988 معلمًا وأخصائيًا من أعضاء هيئة التدريس بمديرية التربية والتعليم بأسيوط والإدارات التابعة لها.





وأصدر محافظ أسيوط القرار رقم "73" لسنة 2021 والذي ينص على إنه اعتبارا من 1 يناير 2020 ينقل شاغلو وظائف المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة النوعية للتعليم على اختلاف درجاتهم المالية من المعلمين القائمين بالتدريس أو بالتوجيه والاخصائيين الاجتماعيين والاخصائيين النفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في هذه الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية التابعة لها والذين استوفوا متطلبات التنمية المهنية المقررة.





ويبلغ عدد المشمولين بالقرار (34) من وظائف المعملين أو ما يعادلها طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ويتم نقل شاغلي الدرجة الثالثة بأقدمية سنتين إلى وظيفة معلم/أخصائي وينقل شاغلو الدرجة الثانية إلى وظيفة معلم أول/أخصائي أول وينقل شاغلو الدرجة الأولى إلى وظيفة معلم أول (أ)/ أخصائي أول (أ) وذلك وفقًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم (225) بتاريخ 26 نوفمبر 2020 على أن يصرف بدل الاعتماد المقرر قانونا للوظيفة اعتبارا من أو الشهر التالي لصدور هذا القرار.





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كما أصدر القرار رقم "74" لسنة 2021 والذي ينص على اعتبارا من 1 يناير 2021 يرقى أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يقابها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والاخصائيين النفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمة المهنية للمعلمين (شهادة الصلاحية اللازمة للترقية) إلى الوظيفة الأعلى طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والبالغ عددهم (15954) وفقا للبيان التفصيلي بالأسماء الواردة بالكشوف على أن يتم صرف بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتبارًا من أو الشهر التالي لصدور هذا القرار.





وقال المحافظ أن هذه القرار يأتي ذلك تنفيذاَ لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين وفي إطار الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.



