وزيرة الصحة: اللقاحات طلب عالمي وهناك محدودية فى الإنتاج

قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إننا لكى نقوم بتوفير الكميات المطلوبة لجهاز قياس تشبع الاكسجين، قمنا بطلب توريدات لعدد كبير جدًا.





وأضافت هالة زايد، خلال كلمتها اليوم بالمؤتمر، أن كل توريد نقوم بأستيلامة يدخل محافظة أو أكثر، لافتة إلى أننا نختار المحافظات الموجود بها زيادة فى الأعداد.





وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن زيادة الأعداد موجودة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا وخاصة جنوب الصعيد، مؤكدا أن متابعة العزل المنزلى لا تنتظر جهاز قياس تشبع الاكسجين ، وإنما غرف العمليات بالمحافظات تعمل عليه.





وتابعت أن اللقاحات طلب عالمي وهناك محدودية فى الانتاج وأولويات للدول المنتجة فى تطعيم الناس، لذلك قمنا بعمل المفاوضات والعقود وننتظر توريدها آخر الشهر .



