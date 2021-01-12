الإفتاء تعلق على فتوى "شراء السيارات عن طريق مبادرة إحلال المركبات ربا"

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن شراء السيارات عن طريق مبادرة إحلال المركبات جائز ولا شبهة ربا فيه، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء.





وأشار "عبدالسميع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الفقهاء أكدوا أنه إذا توسطت السلعة بين البائع والمشتري انتفى الربا، حيث إن المشتري يتوجه للبنك لطلب شراء سيارة، فيقوم البنك بشراء السيارة من معرض السيارات ويسدد قيمتها كاش، ثم يقسط المشتري ثمن السيارة للبنك.





وعن شراء سيارة من خلال مبادرة إحلال المركبات، أوضح أن هذه السيارة تستهدف المصلحة العامة، حيث تعتبر السيارة القديمة مقدمة لشراء سيارة جديدة، منوها بأن البيع في هذا النظام يعتبر بيعا جديدا، وليس ربا.





هل فوائد البنوك ربا ؟