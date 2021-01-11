إعلان جدول الدوري من الأسبوع الثامن حتى الرابع عشر .. صور





أهم مباريات الجولة الثامنة :.





الأهلي يلتقي البنك الأهلي يوم 17 من الشهر الجاري بينما يلتقي نادي الزمالك الجونة يوم 19 يناير ، بينما يلتقي فريق بيراميدز نظيره الإسماعيلي يوم 30 من شهر يناير أيضا.





بينما جاءت أهم مباريات الجولة التاسعة كالتالي:.





الأهلي ضد المقاولون العرب 21 يناير





الزمالك ضد أسوان 23 يناير





بيراميدز ضد سموحة 22 يناير





وجاءت أهم مباريات الجولة العاشرة كالتالي :.





الأهلي ضد بيراميدز يوم 26 يناير





الزمالك ضد مصر المقاصة 28 يناير





وجاءت أهم مباريات الجولة الحادية عشر كالتالي :.





الأهلي ضد سموحه 16 فبراير





الزمالك ضد غزل المحلة 2 فبراير





بيراميدز ضد إنبي 3 فبراير





وجاءت أهم مباريات الجولة الثانية عشر كالتالي :.





الأهلي ضد الإسماعيلي 10 مارس





الزمالك ضد الاتحاد 8 فبراير





بيراميدز ضد طلائع الجيش 6 فبراير









وجاءت أهم مباريات الجولة الثالثة عشر كالتالي :.





الأهلي ضد انبي 22 أبريل





الزمالك ضد الاسماعيلي 17 فبراير





بيراميدز ضد المصري 10 فبراير





الجولة الرابعة عشر





الأهلي ضد طلائع الجيش 28 فبراير





الزمالك ضد وادي دجلة 1 مارس





بيراميدز ضد الجونة 25 فبراير

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة المصري عن جدول منافسات الدوري العام من الأسبوع الثامن حتى الأسبوع الرابع عشر والذي جاء كالتالي :.