إعلان جدول الدوري من الأسبوع الثامن حتى الرابع عشر .. صور

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة المصري عن جدول منافسات الدوري العام من الأسبوع الثامن حتى الأسبوع الرابع عشر والذي جاء كالتالي :.
أهم مباريات الجولة الثامنة :.
الأهلي يلتقي البنك الأهلي يوم 17 من الشهر الجاري بينما يلتقي نادي الزمالك الجونة يوم 19 يناير ، بينما يلتقي فريق بيراميدز نظيره الإسماعيلي يوم 30 من شهر يناير أيضا.
بينما جاءت أهم مباريات الجولة التاسعة كالتالي:.
الأهلي ضد المقاولون العرب 21 يناير
الزمالك ضد أسوان 23 يناير
بيراميدز ضد سموحة 22 يناير
وجاءت أهم مباريات الجولة العاشرة كالتالي :.
الأهلي ضد بيراميدز يوم 26 يناير
الزمالك ضد مصر المقاصة 28 يناير
وجاءت أهم مباريات الجولة الحادية عشر كالتالي :.
الأهلي ضد سموحه 16 فبراير
الزمالك ضد غزل المحلة 2 فبراير
بيراميدز ضد إنبي 3 فبراير
وجاءت أهم مباريات الجولة الثانية عشر كالتالي :.
الأهلي ضد الإسماعيلي 10 مارس
الزمالك ضد الاتحاد 8 فبراير
بيراميدز ضد طلائع الجيش 6 فبراير
وجاءت أهم مباريات الجولة الثالثة عشر كالتالي :.
الأهلي ضد انبي 22 أبريل
الزمالك ضد الاسماعيلي 17 فبراير
بيراميدز ضد المصري 10 فبراير
الجولة الرابعة عشر
الأهلي ضد طلائع الجيش 28 فبراير
الزمالك ضد وادي دجلة 1 مارس
بيراميدز ضد الجونة 25 فبراير