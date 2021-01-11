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رياضة

إعلان جدول الدوري من الأسبوع الثامن حتى الرابع عشر .. صور

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:21 م
صدى البلد
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يسري غازي - مجدي سلامة
أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة المصري عن جدول منافسات الدوري العام من الأسبوع الثامن حتى الأسبوع الرابع عشر والذي جاء كالتالي :.

أهم مباريات الجولة الثامنة :.

الأهلي يلتقي البنك الأهلي يوم 17 من الشهر الجاري بينما يلتقي نادي الزمالك الجونة يوم 19 يناير ، بينما يلتقي فريق بيراميدز نظيره الإسماعيلي يوم 30 من شهر يناير أيضا.

بينما جاءت أهم مباريات الجولة التاسعة كالتالي:.

الأهلي ضد المقاولون العرب 21 يناير

الزمالك ضد أسوان 23 يناير

بيراميدز ضد سموحة 22 يناير

وجاءت أهم مباريات الجولة العاشرة كالتالي :.

الأهلي ضد بيراميدز يوم 26 يناير 

الزمالك ضد مصر المقاصة 28 يناير

وجاءت أهم مباريات الجولة الحادية عشر كالتالي :.

الأهلي ضد سموحه 16 فبراير

الزمالك ضد غزل المحلة 2 فبراير

بيراميدز ضد إنبي 3 فبراير

وجاءت أهم مباريات الجولة الثانية عشر كالتالي :.

الأهلي ضد الإسماعيلي 10 مارس

الزمالك ضد الاتحاد 8 فبراير

بيراميدز ضد طلائع الجيش 6 فبراير


وجاءت أهم مباريات الجولة الثالثة عشر كالتالي :.

الأهلي ضد انبي 22 أبريل

الزمالك ضد الاسماعيلي 17 فبراير

بيراميدز ضد المصري 10 فبراير

الجولة الرابعة عشر 

الأهلي ضد طلائع الجيش 28 فبراير

الزمالك ضد وادي دجلة 1 مارس

بيراميدز ضد الجونة 25 فبراير
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