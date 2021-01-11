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محافظات

محافظ المنوفية يستقبل مساعد وزير الصحة لمتابعة منظومة استهلاك الأكسجين الطبي

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:32 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
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استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التدريب والتعليم الطبي وإدارة الحميات بوزارة الصحة، بمكتبه بالديوان العام بحضور محمد موسي، نائب المحافظ، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسين محمد حسين، مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمي بشبين الكوم. 

كان ذلك اللقاء على هامش زيارة مساعد وزير الصحة التفقدية لمستشفيات الحميات بنطاق المحافظة لمتابعة سير وانضباط العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع مساعد وزير الصحة منظومة إمداد واستهلاك الأكسجين الطبي والتأكد من الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة وتطبيق البروتوكولات الطبية والعمل بها داخل مستشفيات الحميات وفقا لضوابط وزارة الصحة رافقه خلال الزيارة وكيل وزارة الصحة.

واستعرض محافظ المنوفية، جهود المحافظة في مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا والإجراءات والمبادرات التي اتخذتها للحد من انتشار الفيروس وتكاتف كافة جهود المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية في هذا الإطار وكذا المتابعة اليومية والدورية لموقف الاكسجين الطبي بالمستشفيات ودعم قطاع الصحة بأسطوانات اكسجين إضافية لتغطية احتياجات المستشفيات بنطاق المحافظة مشيدا بدور الأطقم الطبية والاجهزة التنفيذية في هذه الأزمة.

ووجه مساعد وزير الصحة الشكر لمحافظ المنوفية علي جهوده في أزمة كورونا والتنسيق الدائم مع وزيرة الصحة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ومصابي كورونا.
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