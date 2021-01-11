رسميًا.. مجلس النواب الأمريكي يبدأ إجراءات عزل ترامب عن منصبه

كشف مجلس النواب الأمريكي ذو الأغلبية الديمقراطية، اليوم الاثنين، رسميًا عن قرارهم بعزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، واتهموه بالتحريض على التمرد، بسبب دوره في اندلاع أعمال الشغب يوم الأربعاء الماضي في مبنى الكابيتول.





وتشير وثيقة مشروع القانون الذي سيتم تقديمها في الساعة 11 صباح بتوقيت الولايات المتحدة إلى مزاعم ترامب الكاذبة المتكررة بأنه فاز في الانتخابات وخطابه أمام أنصاره في 6 يناير الماضي، قبل أن يقوم أنصاره ومثيرو الشغب باقتحام مبنى الكابيتول، وفقًا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.





ولفتت الوثيقة إلى أن ترامب شكل تهديدًا على أمن الولايات المتحدة ومؤسساتها والنظام الديمقراطي، كما تدخل لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة وألحق الضرر بالشعب الأمريكي.





وقال أحد مؤلفي الوثيقة، التي من المتوقع أن يتم عرضها على أعضاء مجلس النواب من الديمقراطي، ديفيد ساسيليني، إن ترامب انتهك القسم الذي قطعه بموجب الدستور... وتورط في ارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة عبر التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة".





وبإعداد الوثيقة، يكون الديمقراطيون قد اتخذوا خطوتهم الأولى نحو إجراء تصويت لعزل ترامب هذا الأسبوع، وفي حال تمت الموافقة على عزله سيصبح ثاني رئيس أمريكي في التاريخ يتم عزله من منصبه بعد الرئيس الأسبق، ريتشارد نيكسون.