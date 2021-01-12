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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. ارتفاع أسعار 9 من منتجات الرقم القياسي للصناعة التحويلية خلال الربع الثاني من 2020

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:01 ص
اقتصاد الامارات
اقتصاد الامارات
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قسم الاقتصاد
بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للصناعة التحويلية 82.31 نقطة خلال الربع الثاني من العام 2020 مقارنة مع 88.74 نقطة في الربع الاول من العام ذاته وذلك بحسب الارقام الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء .

وأظهر تقرير صادر عن وكالة الأنباء الرسمية " وام" أن أرقام المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء ارتفاع أسعار 9 من المنتجات التي يتألف منها الرقم القياسي لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من العام 2020 .

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وشملت المنتجات التي ارتفع مؤشر أسعارها كلا من صناعة المشروبات والمنتجات الجلدية بالاضافة إلى صناعة الورق ومنتجاتها والطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة وصناعة المواد الكيمائية ومنتجاتها وصناعة منتجات المعادن الفلزية ومنتجات المعادن المشكلة وصناعة الآلات والمعدات غير المصنفة وصنعاة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة وصناعة الاثاث .

وفيما استقر الرقم القياسي لمنتجات صناعة الحواسيب والمنتجات الالكترونية والبصرية وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات، فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار صناعة معدات النقل والمعدات الكهربائية والفلزات القاعدية وصناعة منتجات المطاط واللدائن والمنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية وصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة وصناعة الخشب ومنتجاتها وصناعة الملبوسات ومنتجات التبغ وصناعة المنتجات الغذائية .

وتستحوذ صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة والمنتجات الغذائية والمواد الكيمائية ومنتجات المعادن اللافلزية والفلزات القاعدية ومنتجات المعادن المشكلة على نحو 65% من الوزن الاجمالي للرقم القياسي لأسعار المنتج الخاص بالصناعة التحويلية.

يذكر أن أسعار المنتج هي عبارة عن الأسعار التي يتلقاها المنتج من المشتري لقاء وحدة من سلعة أو خدمة، مخصومًا منها ضريبة القيمة المضافة، أو أية ضرائب مقتطعة أخرى توضع على فاتورة المشتري، وغير شاملة أية تكاليف نقل وذلك بحسب المعايير المعتمدة عالميا والمقرة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
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