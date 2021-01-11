مدرب منتخب تونس لكرة اليد: نلعب في مجموعة الموت وهذا هدفنا في كأس العالم.. وواثق من قدرة مصر على استضافة مونديال اليد.. حوار

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.. نسخة استثنائية بكل المقاييس، فهي أول بطولة تقام بـ 32 منتخبًا، في ظل ظروف فيروس كورونا.





وتستضيف مصر بطولة العالم رقم 27 لرجال كرة اليد خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.





منتخب تونس يشارك في البطولة.. المنتخب العربي الشقيق الذي كان دائمًا وأبدًا أحد أفضل المنتخبات العربية والأفريقية في تلك اللعبة، لديه طموحات جديدة وكبيرة في مونديال مصر، ولكن القرعة أوقعته في مجموعة صعبة تضم كلًا من إسبانيا وبولندا والبرازيل.. و حاورنا الكابتن سامي السعيدي، المدير الفني للمنتخب التونسي، للوقوف على آخر استعدادات نسور قرطاج للمونديال وموعد وصولهم وغياباتهم عن البطولة، وأيضًا الحديث عن استعدادات مصر لتنظيمها.





بداية.. متى تصل بعثة منتخب تونس لـ مصر؟

نصل للقاهرة يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر يناير عصرًا.. لدينا مهمة كبيرة وصعبة في مونديال اليد في مجموعة الموت، في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.. التحضيرات لم تكن سهلة في تلك الظروف.





هل يعاني منتخب تونس من غيابات في البطولة الحالية.. وما رأيك في المجموعة التي يتواجد فيها المنتخب التونسي؟

البعثة كاملة ستكون متواجدة.. نحن في المجموعة الأصعب في بطولة العالم.. لدينا مهمة كبيرة أمام منتخبين أوربيين وهما بولندا وإسبانيا بطلة أوروبا، ومنتخب من أمريكا الجنوبية وهو البرازيل.. ستكون مهمة صعبة، لأنه في نفس الوقت كانت الفترة الأخيرة من التحضيرات صعبة بسبب ظروف فيروس كورونا، كما ذكرت بعثة المنتخب ستحضر للقاهرة بالكامل باستثناء لاعبنا أمين بنور الذي أصيب بالفيروس، إن شاء الله نشرف كرة اليد التونسية.





ما هدف منتخب تونس في مونديال اليد بـ مصر؟

هدفنا في المونديال هو الوصول للدور الثاني وتخطي المجموعة التي وضُعنا فيها، رغم أن المنتخب مر بمرحلة من الإحلال والتجديد طالت 70% من قوام الفريق والاعتماد بشكل كبير على اللاعبين الشباب.. سنلعب على قدر إمكانياتنا وسنحاول تخطي الدور الأول.. مباراة بولندا الأولى وأيضًا المباراة المقبلة أمام البرازيل ستكونا فاصلتين في حسم تأهلنا، سنحاول الفوز على مباراة على الأقل للتواجد في الدور المقبل.





ماذا تعني لكم استضافة مصر لمونديال اليد؟

استضافة مصر للمونديال يعني لنا الكثير، لأنه بلد عربي وشقيق، بوجودنا في مصر سنكون متواجدين بين عائلاتنا وأخواتنا المصريين.. كنت أتمنى حضور الجماهير للمباريات لأنهم كانوا سيقفون خلف المنتخبات العربية.





هل تثق في قدرة مصر على تنظيم البطولة بشكل ناجح في تلك الظروف؟

أتابع تحضيرات مصر لاستضافة المونديال، من الاتحاد المصري لوزارة الشباب، كل ما يقومون به يشير إلى أننا أمام استضافة مونديال عالمي، وهو ليس بجديد بمصر، فمعروف عنها حسن الاستضافة والاستقبال.. حضرنا العديد من الندوات التي تم تنظيمها من قبل الاتحاد المصري، ونحن واثقون أن البطولة ستخرج بسلام في ظل ظروف فيروس كورونا.





ما رأيك في قرار عدم حضور الجماهير للمباريات؟

كنا ننتظر دعم الجمهور المصري، نحن شعبان شقيقان، علاقتنا ممتدة منذ سنوات، وفي بطولة كأس العالم بقطر 2015 كانت الجالية التونسية هناك تساند المنتخب المصري، وأيضًا العكس.





ما توقعاتك لمنتخب مصر في المونديال؟

متأكد أن المنتخب المصري سيؤدي بطولة عالم ممتازة، لما ظهر عليه الفترة الماضية سواء في بطولة أفريقيا أو في تحضيراته للمونديال، وأيضًا الدعم الجماهيري كان سيلعب دورًا إضافيًا.





المنتخب المصري برهن في السنوات الأخيرة أنه تطور بشكل كبير، وخاصة بقيادة المدرب الحالي والمدرب السابق، وأيضًا التفوق لديهم في بطولات العالم للشباب والناشئين والذين حققوا فيها إنجازات رائعة.





المنتخب المصري الآن لديه عناصر رائعة يلعبون في المجر وفرنسا وهو الذي يعطي دفعة وتطورا كبيرا للاعبين المصريين إضافةً إلى اللاعبين المحليين، ومتفائل بشكل كبير بالمنتخب المصري في البطولة.





أظن أنهم قادرين على التواجد في المراكز الأربعة الأوائل مع الدعم الجماهيري وعامل الأرض، نفس الشيء الذي حصل معنا في المونديال الذي استضفناه عام 2005.. منتخب مصر متجانس ولديه لاعبون رائعون يريدون أن يضعوا بصمتهم ويدخلون التاريخ من الباب الكبير.. أتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري والمنتخبات العربية، ونتمنى أن يتواجد منتخب عربي وعلى رأسها منتخب الفراعنة في دور نصف النهائي لتشريف الكرة العربية والأفريقية.



