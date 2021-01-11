محافظ بورسعيد ووفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية يتفقدون المشروعات الصناعية

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ومن جانبهم ، أشاد وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالطفرة التنموية فى الأسواق الحضارية على أرض بورسعيد والتى تعبر عن رغبة القيادة السياسية فى تحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد يرافقه وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية برئاسة السفير ناصر القحطانى اليوم الأثنين ، عدد من المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد حيث تم المرور علي مصانع انتاج ضفائر السيارات وانتاج اطارات السيارات وكابسي للدهانات .



واستعرض محافظ بورسعيد الجهود المبذولة للارتقاء بالمشروعات الصناعية والتى كان على رأسها إنشاء مجمعات صناعية للشباب الذي يتضمن مشروع ال٥٤ وال ٥٨ مصنع والتي حقق بها الشباب نجاحا كبيرا واصبحت انتاجهم يغزو الأسواق المحلية والعالمية وكذلك المشروعات الصناعية العملاقة والتي دخلت المنطقة للمرة الاولي



ومن جانبهم ، أشاد وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالطفرة الصناعية على أرض بورسعيد من خلال مشاهدة المصانع العملاقة علي ارض الواقع والتقدم التكنولوجي وكذلك جودة المنتجات





وتفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ووفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية برئاسة السفير ناصر القحطانى مشروع بورتو السياحي بغرب بورسعيد



واكد محافظ بورسعيد للوفد بان بورسعيد تشهد طفرة كبيرة بالمشروعات السياحية من خلال دخول كيانات سياحية كبري مشيرا بان غرب بورسعيد تنمو سياحيا من خلال مشروع بورتو سعيد وكذلك تاور باي ومشروع داون تاون بالإضافة إلي المشروعات التي تتم بالمحافظة وتطوير شاطي بورسعيد وشارع مصر

