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سمير فرج: نصنع أحدث قطع بحرية في العالم.. ولدينا قوة قادرة على حماية استثماراتنا.. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:51 م
فرقاطة
فرقاطة
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محمد القاضي
قال الخبير الاستراتيجي سمير فرج، إن مصر أصبحت تملك قوة بحرية قادرة على حماية استثماراتها في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر أصبحت قادرة على تصنيع أحدث القطع البحرية في العالم وذلك بعد تصنيع الفرقاطة "بورسعيد.

وأشار إلي أن مصر أصبحت تحتاج إلي حماية استثماراتها في البحر الأحمر والمتوسط وذلك بعد كثرة الاكتشافات خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن قناة السويس معرضة لأي تخريب من اتجاه باب المندب.

ونوه بأهمية تأسيس أسطول بحري في الجنوب والشمال من أجل  تأمين سواحل البلاد، معقبا: «مفيش في المنطقة كلها حاملات مروحيات إلا في مصري».

وأشار إلي أن الفرقاطة "بورسعيد"، التي تم تدشينها اليوم صنعت بأيد مصرية بإشراف فرنسي، معقبا: «ولادنا اللي صنعوها الشركة الفرنسية اتأكدت وأشرفت علي صنعها».، وهذا طفرة كبيرة دخلنا منظومة التصنيع،

وتابع أن شراء الفرقاطات و الميسترال والغواصات له انعكاس كبير على حماية مشاريعنا القومية ولها عمق استراتيجي .

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