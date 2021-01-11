البحث عن متهمين هاربين .. ضبط سيدتين تعديا على عامل بالحجارة في الدقهلية

نجحت الاجهزة الامنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعدى بعض الأشخاص على آخر.





بالفحص أمكن تحديد هوية المجنى عليه "عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية" وبسؤاله إتهم 4 أشخاص "عاملان ، وزوجتيهما – مقيمين بذات الناحية" بالتعدى بالضرب عليه والرشق بالحجارة ، مما أدى إلى إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة .





عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط "السيدتان" ، وبمواجهتيهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى ضبط المتهمان الهاربان.