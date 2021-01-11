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حوادث

البحث عن متهمين هاربين .. ضبط سيدتين تعديا على عامل بالحجارة في الدقهلية

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:59 م
ضبط فتاة
ضبط فتاة
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مصطفى الرماح
نجحت الاجهزة الامنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعدى بعض الأشخاص على آخر.

بالفحص أمكن تحديد هوية المجنى عليه "عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية" وبسؤاله إتهم 4 أشخاص "عاملان ، وزوجتيهما – مقيمين بذات الناحية" بالتعدى بالضرب عليه والرشق بالحجارة ، مما أدى إلى إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم  لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط "السيدتان" ، وبمواجهتيهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى ضبط المتهمان الهاربان.
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