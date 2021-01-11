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سيارات

شاهد.. سباق مثير بين بورشه ماكان تورب و بي إم دبليو X4

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:00 م
سباق تسارع
سباق تسارع
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كريم عاطف

يعشق الجميع مشاهدة سباقات التسارع وبالاخص اذا كانت لوحوش السرعة من الطرازات العالمية لشركات السيارات ، وتسعى العديد من قنوات السيارات الخاصة على اليوتيوب لعمل هذه النوعية لجذب المشاهدين اليها .

 وقامت قناة اليوتيوب Cars with Pilot Tseno الشهيرة اليوم بجلب سيارتين من اهم سيارات السرعة حول العالم وهى بي ام دبليو X4 M40i  و بورشه ماكان توربو في سباق تسارع جديد .

ونظمت القناة سباق تسارع مثير بين السيارتين الـ suv  للتنافس فيما بينهم بسباق تسارع طوله ربع ميل 400 متر من نقطة بداية ثابته .

واشترطت القناة على السيارتين ان تكون موديل 2018 و ان تستخدما بطريات شتوية واحدة بالاضافة الى ملئ خزان الوقود الى النصف لتكون نسب الوزن والقوة متقاربة فى السيارتين .

ولكن فى البداية لابد وان نعلم قوة السيارتين ، حيث تستمد ماكان توربو قوتها من محرك بنزين V6 مزدوج التوربو سعة 3.6 لتر يولد قوة 440 حصان، و600 نيوتن.متر من عزم الدوران .

وتتسارع ماكان توربو من 0 إلى 100 كلم/سا في 4.4 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 272 كلم/سا.

اما السيارة بي ام دبليو X4 M40i، فتحصل على قوة 360 حصان و500 نيوتن.متر من عزم الدوران لتتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 4.8 ثانية .

و يُمكن ترقية بي ام دبليو X4 M40i، بقيمة 500 يورو (2,300 ريال) ليُولد المحرك ذي الست أسطوانات مستقيمة سعة 3 لتر توربو قوة 410 حصان .

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